第三方風險 銀行網安真正弱點

對於提升香港認可金融機構的網絡安全水平，金管局推出「網絡安全防衞計劃」（Cybersecurity Fortification Initiative，CFI），其中的「網絡防衞評估架構」（Cyber Resilience Assessment Framework，C-RAF），讓金融機構按照評估架構所設計的「固有風險評估」（Inherent Risk Assessment，IRA）各項目，評核本身的風險狀態，以訂出對網絡攻擊作出適當的防禦措施。

筆者在之前的文章，根據科大商學院《Cybersecurity For Financial Industry：An Analysis of the Cyber Resilience Assessment Framework》研究報告指出，「輸送渠道」（Delivery Channel）是最大的風險來源（請見「銀行網絡風險渠道因素居首」一文），有關分析，筆者於本文不贅述。

除了「輸送渠道」的風險，對於認可金融機構的內部風險評估，其實我們亦做了幾個分析，其中一個為「因素分析」（Factor Analysis），即把內部風險評估的一些不同因素，透過統計學的方式將之分門別類，歸類哪些因素與風險的關連性比較大。

我們把金管局對認可金融機構內部風險評估的14個大範疇，歸納為4個風險因素，分別為「支付服務風險」（Payment Provision Risk）、「銀行服務風險」（Banking Services Risk）、「網絡攻擊風險」（Cyber Threat Risk）以及「受攻擊的種類風險」（Attack Variety Risk）。

根據這4個風險因素進行檢視，究竟高風險銀行與中、低風險銀行之間，最大的差異在甚麼地方？在一般人心目中，可能以為「網絡攻擊風險」或「受多樣性攻擊風險」方面的差別應該比較大，高風險銀行的風險源頭，應該來自網絡攻擊，或受到不同種類的攻擊風險；然而，按照我們的研究結果顯示，反而在「支付服務」及「銀行服務」這兩方面對風險的影響最大。

支付及銀行服務 風險主要源頭

換言之，高風險銀行的風險主要源頭，在於支付和銀行服務方面；至於在網絡攻擊和受到不同種類的攻擊風險，高風險銀行與中、低風險銀行的差異性不大。研究結果確實有點出乎一般人意料之外，卻可以給予各方一個新視角，監測和合力提升銀行網絡安全的水平。

除了內部的固有風險評估，C-RAF還有一個網絡安全的「成熟度評估」（Maturity Assessment，MA），當中包含7大領域（Domain），分別為「管治」（Governance）、「風險識別」（Identification）、「保護」（Protection）、「偵測」（Detection）、「應變與恢復」（Response and Recovery）、「狀態意識」（Situation Awareness）、「第三方風險管理」（Third-Party Risk Management），各個領域又有不同數目的大項。金管局向認可金融機構問了360多個問題，而每個大項的成熟度又分為「基綫」（Baseline）、「中級」（Intermediate）、「高級」（Advanced），扼要言之，金管局着眼認可金融機構在這7大領域，有否做到有效的管控（Control）。

網安成熟度 須與風險級別匹配

有趣的是，我們發現高風險的銀行，雖按固有風險級別被列為高風險，但在管控上，金管局所作的管控提問，這些高風險銀行都有逾90%做到，做得不錯，反而中度風險銀行在管控上的達標，卻差強人意。

走筆至此，必須補充說明，每家銀行所需要的成熟度級別，取決於固有風險評估的風險分類：低風險銀行需要達到「基綫」成熟度水平作為最低要求，中等風險銀行需要達到「中級」成熟度水平，而高風險銀行則需要達到「高級」水平。一般而言，所有認可金融機構所採用的風險控制，與其固有風險水平一致，風險較高的認可機構會採取更多管控措施；換言之，銀行的固有風險級別，應對到其所需要達到的網絡安全成熟度級別。

研究結果顯示，高風險銀行在基綫和中、高級成熟度要求上的管控，做到逾9成，低風險銀行也滿足只需基綫的成熟度要求，反而中風險銀行雖然做好基綫的要求，但在對應其需要的中級成熟度上，不少大項問題未能做到有效控制，達標率較低，這一點是值得留意的，因為展示了銀行未必一定做足自身風險歸類所需要的管控。

可以說，高風險銀行對自身網絡安全的成熟度要求，採取較大的警惕性，大部分都達標，低風險銀行也做到了基綫的要求，反而中風險銀行對若干領域項目上的管控要求，表面報告上未能做到盡善盡美（見圖）。

在風險管控上，有甚麼領域銀行都做得到？據我們的研究發現，數據安全（cybersecurity）達標率超過99%，表明所有被調查的銀行，都已盡可能控制其敏感信息和數據。事實上，對端點數據安全、數據保護和數據處置的有效管控，對銀行來說非常重要，因為有效管控能夠避免數據外洩；此外，銀行在「應變與恢復」（Response and Recovery）領域表現也非常好，這是值得欣慰的。

不過，看深一層，銀行對數據安全和網絡攻擊的「應變與恢復」予以高度重視和防範，從而對這些相關風險因素作出了符合監管要求的管控，其實都是目前網絡保安等教科書不厭其詳講授的內容，例如如何保障資訊數據安全、如何管理保安事故、對於保安事故如何進行有效報告和採取有效處理行動等，書本都反覆講授。換言之，在書本上提出並且作出詳細闡述的安全問題，不論是高、中、低風險的銀行，絕大多數都做到了有效管控。

「與外部聯繫」風險 管控不足

那麼，甚麼領域的管控做得相對較差？就是書本上沒有討論或講得很少的內容，例如第三方風險管理（Third-party Risk Management），這個網絡保安新領域較為人所忽視，筆者亦曾就這個風險源頭作出多次詳細分析和示警；此外，「與外部聯繫」（External Connections）的風險因素，管控也做得不足，這些因第三方的風險而成為銀行網絡保安的漏洞，也是教科書上很少討論和提及的問題。今次我們對C-RAF的調研，正好印證了筆者多年來對網絡保安問題的觀察和研究。

研究結果充分顯示，在網絡保安等教科書上所集中討論的問題上，目前高中低風險銀行都作出了符合監管要求的管控；至於教科書上很少提及、但近年不少網絡事故的發生，多出在銀行外部第三方風險源頭身上。換言之，這個新發展或新趨勢的風險源頭，呈現出一個「滯後分析」的現象，目前電腦及資訊保安專業研究或教科書比較少作出相應討論和分析，從而成為目前網絡安全上最脆弱的環節，這種第三方風險必須正視！

▲ 高風險銀行的風險主要源頭，在於支付和銀行服務方面。（資料圖片）