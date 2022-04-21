港有序復常 須抓緊大灣區機遇

過去兩年多，香港飽受新冠疫情的煎熬，尤其是今年年初的第5波疫情，更令社會經濟及民生遭受重大考驗；可幸通過當局採取的有效措施，得以控制這波疫情，並在近日確診病例回落的情況下，於今日開始逐步放寬各項限聚措施。隨着各國對防疫措施的調整，我們應為香港在今年下半年逐步恢復與內地及國際通關做好準備，迎接社會及經濟活動復常的到來。

各地寬防疫 宜為通關做好準備

香港是中國與世界經濟的一個重要樞紐，《基本法》也強調了香港國際金融及貿易中心的角色。雖然在過去一段日子裏，社會的日常運作模式受到一定的限制，但維持香港國際金融及貿易中心的地位屹立不倒，無論在抗疫階段還是疫後復常期間，均是重要大事。

今年2月，特區政府宣布撥款1,700億港元，作抗疫與支撑經濟之用，涉及的項目包括加強香港防疫的能力、為受經濟下行打擊的中小企業及基層市民提供支持，並發放惠民紓困的第二輪消費券，為極端疲弱的消費市場帶來了生機和動力。

在疫情高峰期間，特區政府向中央請求支援，並迅速得到回應。中央為香港派駐了專家組和醫療人員、提供了抗疫設施和用品，更加強了食物及日常用品的供應。在迎接香港特別行政區成立25周年之際，我們深信中央必然一如既往全力支持香港。

隨着疫情近期回落，部分往返海外地區的航班已漸漸復航，嚴格的社交距離限制也可望逐步放寬，令商界看見社會和經濟活動慢慢復常的路綫圖。作為商界的一分子，我們應考慮如何盡快復甦本港經濟，齊心協力，共同走出目前經濟低迷的困境，其中可以思考的主要方向，是探討如何協同大灣區內的其他城市，為香港成為大灣區內面向國際商戶的核心服務城市之一奠定基礎。

協同灣區城市 提升港地位

就以筆者所在的法律界為例，我們應把握機會，包括在投資、融資、基建、合規、爭議解決等方面，向大灣區的客戶提供法律服務，從而促進與一帶一路覆蓋國家之間的投資和貿易。另外，通過內地與香港專業資格的互認，香港更可進一步提升在大灣區專業服務中的中心地位。

展望未來的前景，香港在一國兩制下，既享有國際高度認可的司法系統及制度，又可提供方便國際商界營商的環境及條件，更擁有充實的專業人才庫，具備得天獨厚的條件。由此可見，目前正是香港進一步積極參與大灣區融合發展、配合國家「十四五」規劃政策的大好時機，國際企業也應考慮抓緊機遇，投入大灣區的發展大方向。

眾志成城齊心抗疫，盼望經濟早日康復，促進香港繁榮穩定！

▲ 在一國兩制下，香港具備得天獨厚的條件，目前正是進一步積極配合國家發展的大好時機。（資料圖片）