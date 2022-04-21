打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才

【本報訊】疫情稍有放緩，各企也開始重回辦公室工作。據《thriveglobal》引述調查報告發現，27%受訪者認為辦公室工作仍存在風險，亦有人指疫情以來對工作感到倦怠，只有47%受訪者對目前的工作感到

...