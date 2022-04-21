  • 22°C
香港時間 : 2022421日 (四) 02:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才

行政人員版 2022/04/21

分享：

分享：

【本報訊】疫情稍有放緩，各企也開始重回辦公室工作。據《thriveglobal》引述調查報告發現，27%受訪者認為辦公室工作仍存在風險，亦有人指疫情以來對工作感到倦怠，只有47%受訪者對目前的工作感到

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

企業去中心化管理 4優勢快速解決問題
2022/04/20
企業去中心化管理 4優勢快速解決問題
員工增強自信5式學新技能提升效率
2022/04/19
員工增強自信5式學新技能提升效率
迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門
2022/04/15
迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門
機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代
2022/04/14
機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代
為首次求職做準備 畢業生6大規劃
2022/04/13
為首次求職做準備 畢業生6大規劃
疫情 壓力 企業文化 員工福利 醫療保險

上一篇文章

旅業鬆綁 寵物旅遊提早推行程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？