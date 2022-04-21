打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 行政人員版 2022/04/21 分享： 分享： 【本報訊】疫情稍有放緩，各企也開始重回辦公室工作。據《thriveglobal》引述調查報告發現，27%受訪者認為辦公室工作仍存在風險，亦有人指疫情以來對工作感到倦怠，只有47%受訪者對目前的工作感到 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 2022/04/20 企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 員工增強自信5式學新技能提升效率 2022/04/19 員工增強自信5式學新技能提升效率 迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 2022/04/15 迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 2022/04/14 機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 為首次求職做準備 畢業生6大規劃 2022/04/13 為首次求職做準備 畢業生6大規劃 疫情 壓力 企業文化 員工福利 醫療保險