Youtube頻道被停運 李家超：美無理制裁 政治版 2022/04/21 分享： 分享： 正被美國制裁的特首選舉唯一候選人李家超，其競選辦Youtube頻道昨日被停止運作，至於Facebook和Instagram上的競選專頁，雖然可以繼續使用，但被禁止在平台上落廣告。 李家超批評，美國制裁屬 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李家超正式「入閘」 G4貼身保護 2022/04/20 李家超正式「入閘」 G4貼身保護 李家超指地區力量重要 方力申認同 2022/04/19 李家超指地區力量重要 方力申認同 譚耀宗：不想打擾董建華 沒邀請提名 2022/04/15 譚耀宗：不想打擾董建華 沒邀請提名 李家超感謝家人 「毋須每天說愛你」 2022/04/14 李家超感謝家人 「毋須每天說愛你」 「未來特首」 選委提前「恭喜李生當選」 2022/04/13 「未來特首」 選委提前「恭喜李生當選」 李家超 特首選舉 社交平台 Facebook Google YouTube Instagram