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Youtube頻道被停運 李家超：美無理制裁

政治版 2022/04/21

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正被美國制裁的特首選舉唯一候選人李家超，其競選辦Youtube頻道昨日被停止運作，至於Facebook和Instagram上的競選專頁，雖然可以繼續使用，但被禁止在平台上落廣告。

李家超批評，美國制裁屬

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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