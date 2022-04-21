  • 22°C
香港時間 : 2022421日 (四) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量

行政人員版 2022/04/21

分享：

分享：

日本的傳統飲食偏鹹，但高鈉攝取量會增加中風和高血壓等風險，因此有研究人員開發了一套電動筷子，聲稱可以增強鹽的味道。

明治大學教授Homei Miyashita與食品和飲料製造商Kirin，共同開發一套電

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式
今日
Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式
全球1100處古蹟 可網上虛擬探索
2022/04/20
全球1100處古蹟 可網上虛擬探索
清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄
2022/04/20
清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄
購Tesla新車 不附送流動充電器
2022/04/19
購Tesla新車 不附送流動充電器
Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用
2022/04/19
Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用
日本 中風 高血壓

上一篇文章

Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式

下一篇文章

德國化工製造商 疫下銷售額新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？