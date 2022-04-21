日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量 行政人員版 2022/04/21 分享： 分享： 日本的傳統飲食偏鹹，但高鈉攝取量會增加中風和高血壓等風險，因此有研究人員開發了一套電動筷子，聲稱可以增強鹽的味道。 明治大學教授Homei Miyashita與食品和飲料製造商Kirin，共同開發一套電 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式 今日 Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式 全球1100處古蹟 可網上虛擬探索 2022/04/20 全球1100處古蹟 可網上虛擬探索 清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄 2022/04/20 清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄 購Tesla新車 不附送流動充電器 2022/04/19 購Tesla新車 不附送流動充電器 Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用 2022/04/19 Twitter「編輯」按鈕 或留推文歷史防濫用 日本 中風 高血壓 鈉