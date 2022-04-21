日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量

日本的傳統飲食偏鹹，但高鈉攝取量會增加中風和高血壓等風險，因此有研究人員開發了一套電動筷子，聲稱可以增強鹽的味道。

明治大學教授Homei Miyashita與食品和飲料製造商Kirin，共同開發一套電

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