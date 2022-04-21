防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 港聞版 2022/04/21 分享： 分享： 疫苗通行證第二階段4月30日實施，政府日前為康復者推出「康復紀錄二維碼」，並為食肆等處所使用的「驗證二維碼掃瞄器」加入新功能，防止有人共用二維碼。飲食業界人士指，新功能可減少前綫員工核對壓力及減少出錯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 今日 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 今日 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 今日 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 按摩院有限度復業 加碼防疫冀挽信心 今日 按摩院有限度復業 加碼防疫冀挽信心 你可能感興趣 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 今日 01:00 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 今日 01:00 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 今日 01:00 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 餐廳 疫苗通行證 防疫措施 疫情