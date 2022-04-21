防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲

疫苗通行證第二階段4月30日實施，政府日前為康復者推出「康復紀錄二維碼」，並為食肆等處所使用的「驗證二維碼掃瞄器」加入新功能，防止有人共用二維碼。飲食業界人士指，新功能可減少前綫員工核對壓力及減少出錯

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