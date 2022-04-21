美容中心預約旺 惟多屬套票舊客

多個表列處所放寬復業，包括美容中心。香港美容業總會創會主席葉世雄指，業界目前的狀況比較理想，大部分美容中心周末的預約已經「去到八八九九」，惟因為不少仍屬於過去購買套票的顧客，復甦之路仍漫長。

葉世雄表示

...