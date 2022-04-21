美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 港聞版 2022/04/21 分享： 分享： 多個表列處所放寬復業，包括美容中心。香港美容業總會創會主席葉世雄指，業界目前的狀況比較理想，大部分美容中心周末的預約已經「去到八八九九」，惟因為不少仍屬於過去購買套票的顧客，復甦之路仍漫長。 葉世雄表示 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 今日 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 今日 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 今日 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 按摩院有限度復業 加碼防疫冀挽信心 今日 按摩院有限度復業 加碼防疫冀挽信心 你可能感興趣 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 今日 01:00 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 今日 01:00 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 今日 01:00 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 防疫措施 美容業 疫情 健身 電影院