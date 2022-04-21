逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 港聞版 2022/04/21 分享： 分享： 旅行社獲准有條件復辦本地遊，至少70間旅行社申請開辦旅行團，涉及逾50個新行程，多數是景點一日遊。有旅行社預計，最快本周六出團，大部分團員人數維持30人以下。 若涉30至100團員 須做快測 旅遊業議會指 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 今日 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 今日 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 今日 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 按摩院有限度復業 加碼防疫冀挽信心 今日 按摩院有限度復業 加碼防疫冀挽信心 你可能感興趣 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 今日 01:00 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 今日 01:00 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 今日 01:00 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 旅行團 防疫措施 疫情 綠色生活