逾70旅社辦本地團 料最快周六成行

旅行社獲准有條件復辦本地遊，至少70間旅行社申請開辦旅行團，涉及逾50個新行程，多數是景點一日遊。有旅行社預計，最快本周六出團，大部分團員人數維持30人以下。

若涉30至100團員 須做快測

旅遊業議會指

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