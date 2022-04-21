按摩院有限度復業 加碼防疫冀挽信心 工商版 2022/04/21 分享： 分享： 按摩院及浴室桑拿設施今日起有限度重開，按摩業總會發起「安心按摩」，鼓勵同業自發增強防疫，望給予客人信心刺激生意回復。 按摩業總會主席周鎮宇表示，業界已停業266日，部分指定設施如蒸氣浴及桑拿設施更停擺逾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 今日 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 今日 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 今日 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 今日 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 你可能感興趣 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 今日 01:00 今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 今日 01:00 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 今日 01:00 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 按摩 防疫措施 疫情