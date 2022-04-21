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按摩院有限度復業 加碼防疫冀挽信心

工商版 2022/04/21

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按摩院及浴室桑拿設施今日起有限度重開，按摩業總會發起「安心按摩」，鼓勵同業自發增強防疫，望給予客人信心刺激生意回復。

按摩業總會主席周鎮宇表示，業界已停業266日，部分指定設施如蒸氣浴及桑拿設施更停擺逾

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