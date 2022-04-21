今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節 零售業報復式消費 電子產品家電熱賣 港聞版 2022/04/21 分享： 分享： 第5波疫情趨於平緩，政府今日起逐步放寬社交距離措施，餐廳恢復晚市堂食至晚上10時。業界指不少餐廳直到5月母親節及佛誕（5月8日）的小長假，晚市已預訂爆滿。海港城48家餐廳晚市平均訂座率已逾7成，部分餐 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 今日 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 今日 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 今日 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 按摩院有限度復業 加碼防疫冀挽信心 今日 按摩院有限度復業 加碼防疫冀挽信心 你可能感興趣 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 今日 01:00 防共用針卡 入食肆重複掃碼會響聲 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 今日 01:00 美容中心預約旺 惟多屬套票舊客 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 今日 01:00 逾70旅社辦本地團 料最快周六成行 餐廳 酒樓 海港城 母親節 黃傑龍 防疫措施 疫情