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今寬限聚 食肆：訂枱爆至母親節

零售業報復式消費 電子產品家電熱賣

港聞版 2022/04/21

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第5波疫情趨於平緩，政府今日起逐步放寬社交距離措施，餐廳恢復晚市堂食至晚上10時。業界指不少餐廳直到5月母親節及佛誕（5月8日）的小長假，晚市已預訂爆滿。海港城48家餐廳晚市平均訂座率已逾7成，部分餐

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