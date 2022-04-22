過江龍米芝蓮2星韓菜攻港 西九M+全新創意料理Mosu

讓飲食界一眾老饕引頸以待的米芝蓮2星創新韓國餐廳Mosu，最近終於在香港西九文化區M+博物館正式試業。Mosu Hong Kong更是由首爾店的行政總廚Sung Anh掌舵，貫徹總店的餐飲概念，並選用

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