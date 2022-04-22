過江龍米芝蓮2星韓菜攻港 西九M+全新創意料理Mosu 副刊版 2022/04/22 分享： 分享： 讓飲食界一眾老饕引頸以待的米芝蓮2星創新韓國餐廳Mosu，最近終於在香港西九文化區M+博物館正式試業。Mosu Hong Kong更是由首爾店的行政總廚Sung Anh掌舵，貫徹總店的餐飲概念，並選用 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 今日 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品 2022/04/15 兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品 悠閒酒店Brunch 歡度復活節 2022/04/15 悠閒酒店Brunch 歡度復活節 置地文華東方酒店MO Bar 春日田園香檳周末早午餐 2022/04/08 置地文華東方酒店MO Bar 春日田園香檳周末早午餐 日本矜貴食材打造 高級午市廚師發辦 2022/04/08 日本矜貴食材打造 高級午市廚師發辦 日本 設計 餐廳 美食 餐飲 菜式 魚 甜品 咖啡 蝦