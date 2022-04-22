奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 副刊版 2022/04/22 分享： 分享： 奕居早前與本地抹茶品牌Matchali聯乘開設Pop-Up店，更將抹茶熱延續，由即日起至5月29日，於奕居49樓的Salisterra推出首個抹茶主題下午茶，抹茶控可品嘗各款抹茶鹹甜點，細味源自京都宇 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 過江龍米芝蓮2星韓菜攻港 西九M+全新創意料理Mosu 今日 過江龍米芝蓮2星韓菜攻港 西九M+全新創意料理Mosu 兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品 2022/04/15 兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品 悠閒酒店Brunch 歡度復活節 2022/04/15 悠閒酒店Brunch 歡度復活節 置地文華東方酒店MO Bar 春日田園香檳周末早午餐 2022/04/08 置地文華東方酒店MO Bar 春日田園香檳周末早午餐 日本矜貴食材打造 高級午市廚師發辦 2022/04/08 日本矜貴食材打造 高級午市廚師發辦 下午茶 酒店 飲食資訊