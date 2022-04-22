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奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶

副刊版 2022/04/22

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奕居早前與本地抹茶品牌Matchali聯乘開設Pop-Up店，更將抹茶熱延續，由即日起至5月29日，於奕居49樓的Salisterra推出首個抹茶主題下午茶，抹茶控可品嘗各款抹茶鹹甜點，細味源自京都宇

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欄名 : Food

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