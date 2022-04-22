蕭邦奏過的歌CHOPARD 副刊版 2022/04/22 分享： 分享： 黃偉文曾為陳奕迅寫過一首歌詞叫《陀飛輪》，其中一句「就算搏到伯爵那地位和蕭邦的雋永……」誠然，此蕭邦CHOPARD不同彼Frederic Chopin（1810-1849），但無獨有偶兩者都對完美藝術 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 半世紀的知天命Audemars Piguet 2022/04/15 半世紀的知天命Audemars Piguet 世界鐘錶群星閃耀時 Watches and Wonders 2022 2022/04/15 世界鐘錶群星閃耀時 Watches and Wonders 2022 聯儲局放大鷹 震散環球股市 2022/04/09 聯儲局放大鷹 震散環球股市 Patek Philippe加盟「鐘錶與奇迹」 2022年主打4大主題盡顯王者風範 2022/04/08 Patek Philippe加盟「鐘錶與奇迹」 2022年主打4大主題盡顯王者風範 油價高企 美釋史上最大規模石油儲備 2022/04/02 油價高企 美釋史上最大規模石油儲備 產品 品牌 設計 音樂 鐘錶 音樂會 專利 鐘錶 陳奕迅 黃偉文