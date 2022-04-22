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蕭邦奏過的歌CHOPARD

副刊版 2022/04/22

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黃偉文曾為陳奕迅寫過一首歌詞叫《陀飛輪》，其中一句「就算搏到伯爵那地位和蕭邦的雋永……」誠然，此蕭邦CHOPARD不同彼Frederic Chopin（1810-1849），但無獨有偶兩者都對完美藝術

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欄名 : Watch

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