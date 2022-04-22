再世柯德莉夏萍Cartier 副刊版 2022/04/22 分享： 分享： 憑NETFLIX劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）紅透全球的Lily Collins，給世界級名牌包起全身是正常事，不過現實中的她，其潮流結界又怎會只限於巴黎？雖然她祖籍屬於英國，不 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 FRED XL大流行 2022/04/15 FRED XL大流行 Harry Winston迷宮花園的靈感地圖 2022/04/08 Harry Winston迷宮花園的靈感地圖 春天該很好 Van Cleef & Arpels 2022/04/01 春天該很好 Van Cleef & Arpels 韓流文化產業勢強 宋慧喬朴彩英連任尚流代言人 2022/03/25 韓流文化產業勢強 宋慧喬朴彩英連任尚流代言人 全球鐘錶銷售榜 再躍一級登第二 卡地亞夥拍 Sacai力爭世一 2022/03/18 全球鐘錶銷售榜 再躍一級登第二 卡地亞夥拍 Sacai力爭世一 美國 英國 品牌 設計 歐盟 結婚 紐約 電視 Netflix 電視台