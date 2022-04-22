日式超夢幻粉紅咖喱蛋包飯 限定登場 副刊版 2022/04/22 分享： 分享： 來自日本的殿堂級蛋包飯專門店「グリル滿天星」自去年杪進駐香港後，一直都是人龍店。重開晚市堂食後，帶來期間限定的「櫻の春櫻花主題美食」，將經典黃色咖喱變成夢幻粉紅咖喱，顛覆傳統概念，吸睛度爆燈。 今次的「 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 今日 戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 天際100重開優惠 快閃驚喜$11門票及生日免費入場 2022/04/21 天際100重開優惠 快閃驚喜$11門票及生日免費入場 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 2022/04/20 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 2022/04/20 戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 2022/04/15 星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 日本 餐廳 美食 尖沙咀 蛋 甜品 朱古力 下午茶 海港城 士多啤梨