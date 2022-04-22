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日式超夢幻粉紅咖喱蛋包飯 限定登場

副刊版 2022/04/22

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來自日本的殿堂級蛋包飯專門店「グリル滿天星」自去年杪進駐香港後，一直都是人龍店。重開晚市堂食後，帶來期間限定的「櫻の春櫻花主題美食」，將經典黃色咖喱變成夢幻粉紅咖喱，顛覆傳統概念，吸睛度爆燈。

今次的「

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欄名 : 新鮮熱辣

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