美國紐約州立大學（石溪分校）的心理學教授Arthur Aron，花了五十年去研究人與人之間如何建立親密感。其理論假設是，當兩個人共享脆弱時，就會促進彼此的親密感。於是，他鑽研如何在四十五分鐘的時限、在一個實驗室的環境當中，令任何兩個人（陌生人、朋友、情侶）產生一種親密感呢？

他設計了三十六條問題，給坐在實驗房間的兩名參與者互問，四十五分鐘過後，參與者都感到與對方的距離拉近了，有些甚至後來發展為好友或情侶關係。以下是其中十六條有趣問題，有時與人交談瀕臨dead air時，不妨拋出當中一兩個問題，說不定可從死氣沉沉處重燃火花：

一、在你心目中，完美的一天是怎樣的？二、若能選任何人跟你晚餐，你會邀請誰？三、若能活到九十歲，而在對上的六十年，你可在保持三十歲時的心智或身體中，限選其一，你如何選擇？四、活到現在，你最感恩的是甚麼？五、若能改變成長過程的一件事，那會是甚麼？六、若明天一覺醒來就能擁有某種才能或能力，你希望是甚麼？七、如果有一個水晶球可以告訴你關於自己、人生、未來乃至任何事情，你會想知道甚麼？八、甚麼是你一直夢想而沒有做的，為何不做？九、友誼中最重視甚麼？十、最珍藏的記憶是甚麼？十一、最糟糕的記憶是甚麼？十二、倘得悉在一年內會突然死去，你會改變現在的生活方式嗎？為甚麼？十三、若能回到從前改變一個經歷，那會是甚麼？何解？十四、甚麼東西是嚴肅到不能開玩笑的？十五、若今晚即將死去，會因臨終前沒有對某人說一些話而感遺憾嗎？為何至今仍不跟那人說這些話？十六、若房子失火，你救出家人和寵物後，還有機會衝入去取出一件東西並安全逃走，你會拿甚麼？何解？

要了解別人先要了解自己，向別人發問前，不妨先問自己，或會發現連自己以往也沒有在意的一面。