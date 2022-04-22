癌細胞有異於正常細胞，除基因突變外，還有加強新陳代謝（Metabolism），故此會散發出有異正常細胞的化學物質，此類物質種類可能有揮發性，因而在人體分泌物出現，科學上稱之為Volatile Organic Compounds（簡稱VOCs，中譯：揮發性有機化合物）。

若能追尋VOCs，便有機會追尋癌細胞存在，為此，科學家曾投入大量研究工作，例如有以色列研究員分析口氣，用以篩選早期肺癌，早期結果尚算可以；也有研究員訓練犬隻透過小便分辨出膀胱癌患者。

新招層出不窮，這次科學家竟用上螞蟻，那些又便宜又方便的螞蟻。這屬初期研究，Piqueret et al（見註）訓練螞蟻利用其極強嗅覺（天生覓食本錢），也是基本自然反應，研究員以白糖作引誘，螞蟻走近有VOCs的癌細胞時，便得到白糖作回報。經過訓練後便可參加測試，共有三十六隻經多次訓練的螞蟻工團，一端是癌細胞，另一端是清水，螞蟻工團明顯花大部分時間在癌細胞附近徘徊。再進一步研究，不同螞蟻受訓接觸兩組不同癌細胞株，發現受訓A類癌細胞螞蟻不會向B類癌細胞作出反應，受訓B類的也不會向A類細胞作反應，十分精準。

聽來有點匪夷所思，用螞蟻找出癌細胞，當然離臨床使用還有很大距離，但若成功，毋須腸鏡、膀胱鏡，只要螞蟻工團在大小便走一轉，便可能找到癌細胞所在，可省時也省力。

註：Piqueret et al, iScience. Volume 25, Issue 3, 18 March 2022