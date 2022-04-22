戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車

全港戲院已於昨日（4月21日）解封重開！太古城中心聯同MOViE MOViE Cityplaza便推出「好戲歸位！」，大派戲票折扣優惠，配合同期太古城中心「勁賞．買！」消費獎賞，讓所有顧客盡情購物享受

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