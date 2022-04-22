戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 副刊版 2022/04/22 分享： 分享： 全港戲院已於昨日（4月21日）解封重開！太古城中心聯同MOViE MOViE Cityplaza便推出「好戲歸位！」，大派戲票折扣優惠，配合同期太古城中心「勁賞．買！」消費獎賞，讓所有顧客盡情購物享受 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 日式超夢幻粉紅咖喱蛋包飯 限定登場 今日 日式超夢幻粉紅咖喱蛋包飯 限定登場 天際100重開優惠 快閃驚喜$11門票及生日免費入場 2022/04/21 天際100重開優惠 快閃驚喜$11門票及生日免費入場 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 2022/04/20 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 2022/04/20 戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 2022/04/15 星巴克聯乘名廚 打造全新植物主義食品及甜品 電影 商場 太古城