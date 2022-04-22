疫情後可否有文藝復興？

新冠疫情全球肆虐已兩年有多，今年稍後香港還可能有第6波、第7波疫情，真的是沒完沒了，使人感到挫折。看樣子，此病毒不會如沙士般突然消失，但若是如1918年所謂西班牙流感般毒性減弱，也可使人鬆一口氣，最怕是像中世紀的黑死病鼠疫般橫行數百年。

我素來對世事樂觀，但同時相信要有底綫思維，做好最壞準備，才能積極面對困境，做事才不會進退失據。

從黑死病歷史 參透底綫思維

黑死病疫症對我們的底綫思維最有參考價值，最壞的情況也準備好，自然不會慌亂。黑死病在歷史上共有3大波，第一波在6世紀至8世紀，主要在拜占庭帝國的貿易路綫上，對歐洲並無構成廣泛影響；第二波最嚴重，起源可能是元朝時蒙古鐵騎把鼠疫病菌從苗疆帶到各地，在中國光是河北省便死了9成人口。

此病菌橫掃歐亞大陸，1346年金帳汗國的可汗札尼別帶兵包圍克里米亞的沿海貿易城市卡法（Kaffa），攻城時採用了可能是歷史中第一次的生物戰，把自己軍隊中染疫死亡的士兵屍體彈射到城內，以使疫症散布開去。卡法城內居民主要是意大利的商人，他們嚇得要死，連忙乘船逃亡，有些跑去君士坦丁堡，有些到達西西里，到達後者的時間是1347年10月，共有12艘船。

西西里人見到船上布滿屍體，不准船員上岸，要他們先留在船上40天（意大利文quaranta giorni意指40天，這也是「隔離」一詞quarantine的來源），但這並未阻截到疫情散布開去，1347年12月至1351年這段高峰，疫情席捲歐洲，死掉了三分一人口，全球範圍內死亡人數則估計在7,500萬至2億之間，非常慘烈；此後的300年疫情仍斷斷續續復發，第三波則在19世紀中葉以後，就算在今天，每年全球仍有2,000宗鼠疫個案。

動態清零 積極截斷傳播鏈

由此可知，疫情可以長達數百年，揮之不去。若是如此，「與病毒共存」便不應理解為「躺平」，而是說明一種現實，但如何面對這現實？「動態清零」是一種積極的策略，一發現有人中招，便大力截斷傳播鏈，以「清零」為目標；這目標不會真的達到，但盡力使中招人數趨向零卻是可能，而且是有益的。

我們若研讀黑死病的歷史，卻應另有領會：只是把注意力放在控制疫情上，不免太過被動，我們應有更積極的考慮，思考如何更積極地駕馭疫情所帶來的社會力量，從而引導世界向更美好的方向走。不少歷史學家都認為，黑死病有助於促成西方世界文藝復興及後來科學革命的出現，這種見解有道理，值得參考。

駕馭疫情推動力量 造福世界

在第二波黑死病出現前，歐洲是處於一種封閉及思想落後的狀況，自聖奧古斯丁以後的7、800年，未出現過一個思想家，醫療工作全由神職人員負責，美其名為學院式醫學，實則是毫無科學根據的「玄學」，法國的皇帝曾問巴黎大學醫學院的教授疫情成因，所得答案是1345年3月20日土星、木星、火星合相所致；在社會結構上，則是一大批農奴服務封建貴族地主，貧富懸殊。但黑死病短短幾年內便幹掉了歐洲三分一的人口，一切便都要改變了。

首先是思想上的改變。早在1345年，維羅納（Verona）的詩人彼得拉克（Petrarch）發現了古羅馬政治家西塞羅（Cicero）的手稿，為其見解及文采傾倒，深覺今不如昔，大力推動重新發現古代的文明；1353年，薄伽丘（Boccaccio）完成了著名的《十日談》一書，大事嘲諷了當時的教會及社會，影響極大。此二人可算是吹響了文藝復興、社會要變的號角。

第二是科學精神的重現。當時的「醫生」對疫症束手無策，他們崇尚「哲學」，對以實證為基礎的醫學一無所知，在死亡人數如此慘烈的情況下，自然權威盡失，從此西方社會慢慢再走上科學求真之路，間接帶動了後來的科學革命。

第三，死了三分一人口，勞工嚴重短缺，土地無人耕種，地主與農奴的地位出現變化。農奴工資上升，議價能力改善，對封建制度造成巨大衝擊。

第四，不少農奴重獲經濟自由，收入上升，出現更多的商業活動。佛羅倫斯的美第奇家族（Medici Family）便靠羊毛貿易與銀行致富，有餘錢資助了米高安哲奴與達文西的偉大藝術創作。

生死教訓顯「人類命運共同體」可貴

從上可見，如此嚴重的疫情，後來也變成好事，但這並非必然，要視乎人類如何掌握好方向。今天世界局面已出現千瘡百孔，新冠疫情如X光機般，把多國政府的無能、人民不理科學不戴口罩不打針的任性妄為、政客只顧自身政治利益胡亂挑動國際矛盾，全都照得纖毫畢現。

疫情的控制本就需要各國加強合作，互相支持，現在則是反其道而行。人類更積極的態度，應是利用疫情帶來的生死教訓，警醒我們「人類命運共同體」的可貴及必要性。

▲ 人類應利用疫情帶來的生死教訓，警醒「人類命運共同體」的可貴及必要性。（資料圖片）