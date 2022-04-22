林鄭留港抗疫 遺憾無緣博鰲論壇

博鰲亞洲論壇昨日在海南開幕，以抗疫為由缺席的特首林鄭月娥於社交網站表示感到有點遺憾。她又預告，由於政府換屆在即，下月將不會率團前往瑞士的達沃斯世界經濟論壇。

林鄭昨日在社交網站形容，博鰲論壇獲國家主席習

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