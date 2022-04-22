林鄭留港抗疫 遺憾無緣博鰲論壇 政治版 2022/04/22 分享： 分享： 博鰲亞洲論壇昨日在海南開幕，以抗疫為由缺席的特首林鄭月娥於社交網站表示感到有點遺憾。她又預告，由於政府換屆在即，下月將不會率團前往瑞士的達沃斯世界經濟論壇。 林鄭昨日在社交網站形容，博鰲論壇獲國家主席習 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 Youtube頻道被停運 李家超：美無理制裁 2022/04/21 Youtube頻道被停運 李家超：美無理制裁 李家超正式「入閘」 G4貼身保護 2022/04/20 李家超正式「入閘」 G4貼身保護 李家超指地區力量重要 方力申認同 2022/04/19 李家超指地區力量重要 方力申認同 譚耀宗：不想打擾董建華 沒邀請提名 2022/04/15 譚耀宗：不想打擾董建華 沒邀請提名 李家超感謝家人 「毋須每天說愛你」 2022/04/14 李家超感謝家人 「毋須每天說愛你」 博鰲亞洲論壇 世界經濟論壇 林鄭月娥