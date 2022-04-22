軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統 行政人員版 2022/04/22 分享： 分享： 不少人會利用7-Zip進行檔案壓縮，有外媒最近發現它出現零日漏洞，導致電腦的管理系統被黑客接管，並遙距執行任何程式碼或應用程式。 據網站Tom's Hardware報道，該漏洞編號為CVE-2022- ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 引入電動車技術 三星手機電量料增 今日 引入電動車技術 三星手機電量料增 日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量 2022/04/21 日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量 Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式 2022/04/21 Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式 全球1100處古蹟 可網上虛擬探索 2022/04/20 全球1100處古蹟 可網上虛擬探索 清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄 2022/04/20 清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄 科技行業 科技硬件 科技軟件 軟件 黑客