  • 24°C
香港時間 : 2022422日 (五) 03:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統

行政人員版 2022/04/22

分享：

分享：

不少人會利用7-Zip進行檔案壓縮，有外媒最近發現它出現零日漏洞，導致電腦的管理系統被黑客接管，並遙距執行任何程式碼或應用程式。

據網站Tom's Hardware報道，該漏洞編號為CVE-2022-

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

引入電動車技術 三星手機電量料增
今日
引入電動車技術 三星手機電量料增
日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量
2022/04/21
日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量
Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式
2022/04/21
Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式
全球1100處古蹟 可網上虛擬探索
2022/04/20
全球1100處古蹟 可網上虛擬探索
清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄
2022/04/20
清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄
科技行業 科技硬件 科技軟件 軟件 黑客

上一篇文章

再工業化資助3千萬 兩企設智能生產綫

下一篇文章

引入電動車技術 三星手機電量料增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？