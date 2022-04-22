引入電動車技術 三星手機電量料增

電池續航力是不少消費者選購手機時的考慮因素，為了讓續航力增加，有生產商將電動車電池技術轉移至手機，該技術可增加約10%電量。

韓媒The Elec報道，三星SDI將電動車電池技術轉移至智能手機。目前技術

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