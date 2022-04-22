  • 24°C
香港時間 : 2022422日 (五) 03:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

引入電動車技術 三星手機電量料增

行政人員版 2022/04/22

分享：

分享：

電池續航力是不少消費者選購手機時的考慮因素，為了讓續航力增加，有生產商將電動車電池技術轉移至手機，該技術可增加約10%電量。

韓媒The Elec報道，三星SDI將電動車電池技術轉移至智能手機。目前技術

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統
今日
軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統
日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量
2022/04/21
日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量
Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式
2022/04/21
Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式
全球1100處古蹟 可網上虛擬探索
2022/04/20
全球1100處古蹟 可網上虛擬探索
清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄
2022/04/20
清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄
商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 Galaxy S

上一篇文章

軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統

下一篇文章

創業實踐社會責任 以設計回應議題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？