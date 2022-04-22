引入電動車技術 三星手機電量料增 行政人員版 2022/04/22 分享： 分享： 電池續航力是不少消費者選購手機時的考慮因素，為了讓續航力增加，有生產商將電動車電池技術轉移至手機，該技術可增加約10%電量。 韓媒The Elec報道，三星SDI將電動車電池技術轉移至智能手機。目前技術 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統 今日 軟件7-Zip現漏洞 黑客接管電腦系統 日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量 2022/04/21 日本研電動筷子 稱添鹽味減攝入量 Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式 2022/04/21 Google Pixel 6a 傳撤動態肖像模式 全球1100處古蹟 可網上虛擬探索 2022/04/20 全球1100處古蹟 可網上虛擬探索 清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄 2022/04/20 清華大學研究團隊 創量子直接通訊世界紀錄 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 Galaxy S