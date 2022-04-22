遊戲訂閱服務大戰 誰是GaaS王者 行政人員版 2022/04/22 分享： 分享： 去年蘋果公司（Apple）與遊戲開發商Epic Games鬧出官司，最後判決書中披露了原來遊戲App約佔App Store總收入的7成。Apple雖然不是遊戲公司，但它從遊戲中獲得的利潤比微軟（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 WeWork給創科公司上一堂課 2022/04/15 WeWork給創科公司上一堂課 NFT熾熱 港產交易平台將登場 2022/04/11 NFT熾熱 港產交易平台將登場 從櫥窗到視窗 市民耐力大考驗 2022/04/08 從櫥窗到視窗 市民耐力大考驗 元宇宙教會 突破場地人數限制 2022/04/04 元宇宙教會 突破場地人數限制 走出地域限制 重新定義信息戰 2022/04/01 走出地域限制 重新定義信息戰 商業 遊戲 服務 銷售 雲端 元宇宙 串流 Sony Spotify 任天堂