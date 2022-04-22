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建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度

行政人員版 2022/04/22

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【本報訊】疫下工作模式轉變，管理學講師及領導效能顧問Susan R. Vroman指出，建立辦公室友誼可培養員工間互信，員工更能共同應付工作壓力、變化及挑戰。

她整理出以下4點，助管理人為員工間建立辦公

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欄名 : Good Job Insight

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