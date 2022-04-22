建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 行政人員版 2022/04/22 分享： 分享： 【本報訊】疫下工作模式轉變，管理學講師及領導效能顧問Susan R. Vroman指出，建立辦公室友誼可培養員工間互信，員工更能共同應付工作壓力、變化及挑戰。 她整理出以下4點，助管理人為員工間建立辦公 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 2022/04/21 打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 2022/04/20 企業去中心化管理 4優勢快速解決問題 員工增強自信5式學新技能提升效率 2022/04/19 員工增強自信5式學新技能提升效率 迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 2022/04/15 迎復甦加緊市場推廣 數碼銷售職位最熱門 機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 2022/04/14 機械人增效率少出錯 5類職位或遭取代 壓力 在家工作 領導能力