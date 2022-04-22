惠康「特別愛心加倍日」捐款加倍 助基層抗疫

惠康一向致力回饋社會，黛安知道，佢哋自去年11月開始推動為期一年嘅「食咗飯未」愛心米庫慈善行動，推出至今短短5個月，已累積捐款達$500萬，相等於逾1,600萬碗健康又有營養嘅米飯。喺呢個計劃下，每出售1公斤御品皇香米，惠康即捐$0.5畀膳心連基金，幫助受疫情衝擊嘅基層市民及社福機構。

呢個計劃咁成功，惠康除咗每月第一日嘅「愛心加倍日」，今日（22日）起至4月28日，一連7日更會發起「特別愛心加倍日」，顧客每購買1公斤御品皇香米，惠康就會加碼1倍捐出$1，更額外送出御品皇頂級泰國茉莉香米500克一包，以答謝顧客嘅支持。

公關姊妹話，捐款會以成本價購買御品皇香米，再透過膳心連發放，幫佢哋提供健康有營膳餐，支援弱勢群體。除咗捐米、新鮮食品及乾貨外，惠康更承諾喺重要傳統節日額外捐出食物，例如之前冬至及農曆新年，惠康就將籌得嘅$4,000份食材包裝成愛心包捐畀唔同慈善團體，令受惠人士喺節日倍感溫暖。

提早達到$500萬呢個善款目標，令惠康團隊感到莫大鼓舞。$500萬捐款數目只係一個開始，惠康會繼續盡心為社區服務，將米變成祝福，以幫助更多有需要人士。更多計劃詳情可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報》

▲ 去年底惠康聯同膳心連到社區中心向長者派愛心包