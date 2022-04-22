麥當勞新餐肉系列減鹹登場 純植物新吞拿加盟McCafé

近年興綠色飲食，黛安知道，麥當勞再同Green Monday和Oatly合作，今日起推出全新新餐肉早餐系列，等大家食得更健康！

麥當勞新餐肉早餐系列包括新餐肉蛋漢堡、新餐肉炒蛋飽、新餐肉精選套餐和新餐肉珍寶套餐，採用新配方減鹹，並會繼續確保零油煎煮，保留原版新餐肉不含膽固醇和無添加防腐劑嘅優點。

另外，純植物製新吞拿亦加盟McCafé，有全新登場嘅新吞拿芝味扭扭粉、新吞拿芝味薄餅等；仲會聯乘知名燕麥奶品牌Oatly，推出全新岩鹽焦糖燕麥咖啡，不含乳糖和任何動物成分，顧客選購其他咖啡飲品時，可加$4升級轉配Oatly燕麥奶㖭。

新餐肉系列早晨套餐自2年前推出以來，至今已售出超過370萬份新餐肉系列美食。香港麥當勞行政總裁黎韋詩話，趁住今日係世界地球日，推出一系列全新綠色美食，希望為顧客提供更多元化植物製餐飲選擇，亦為地球出一分力。

公關姊妹話，麥當勞App用戶由即日起至5月1日，可獨家專享新餐肉早餐系列套餐減$3、McCafé早晨Combo減$3等，快啲去試食啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 左起：楊大偉、林嘉欣、黎韋詩。