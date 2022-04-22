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兩個習慣和一項創舉

行政人員版 04:00 2022/04/22

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4月21日恢復晚市堂食，我問太太要不要訂枱食飯，她說還是等確診數字回落到雙位數。我們自1月初便沒有外出吃飯，不但晚餐，連午餐也沒有，疫情最嚴重的時候，連外賣也沒有光顧，在家吃足早、午、晚餐加下午茶。

最痛苦的當然是工人姐姐，突然多了好幾倍的工作量。不過她也以變化不多的「拿手小菜」來招呼我們，希望我們盡快受不了，即使不外出吃飯，也多點叫外賣。

我已經超過1星期沒有返工了。不是沒有工作，只是沒有返公司而已。我本來已經熱衷於無為而治，現在簡直是無人駕駛。

疫情雖然已經回落，返工的風險不大，但當我每天想有甚麼工作一定要回公司辦理時，又發覺好像沒有，結果還是留在家中工作。兩年多的疫情已經令我習慣了在家工作，看來天天上班的生活一去不返。

在第5波疫情中，我還做了一個創舉，就是自己搬屋。我本來打算農曆新年前搬屋的，但由於裝修未完成，所以等到新年後才搬。當時疫情正以幾何級數上升，好像不太應該增加社交接觸，結果決定自己搬。我們以螞蟻搬家的方式，用了兩個多月時間，才基本完成。

自己搬屋也有好處，就是收納整理得比較好，不會因為時間緊迫把大量垃圾搬走，又或因想盡快拆箱而把所有雜物都塞入櫃。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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