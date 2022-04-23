放寬限聚 新盤復活連環出擊搶客

新盤市場經歷整季的「冰河期」後，在正式放寬社交距離之前即厲兵秣馬，短短1周內已有5個新盤上載樓書及公布開價，令新盤市場即時全面「撻着」。

今輪新盤大戰由會德豐啟德MONACO MARINE開始正式引爆，

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