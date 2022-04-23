放寬限聚 新盤復活連環出擊搶客 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 新盤市場經歷整季的「冰河期」後，在正式放寬社交距離之前即厲兵秣馬，短短1周內已有5個新盤上載樓書及公布開價，令新盤市場即時全面「撻着」。 今輪新盤大戰由會德豐啟德MONACO MARINE開始正式引爆， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 落實放寬「限聚」 料新盤戰一觸即發 2022/04/15 落實放寬「限聚」 料新盤戰一觸即發 疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」 2022/04/09 疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」 防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 2022/04/02 防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 2022/03/26 社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓 2022/03/19 失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓