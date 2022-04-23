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利奧坊‧曦岸光猛開揚

置業家居 2022/04/23

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單位：2座高層G室

實用面積：400平方呎

間隔：2房

叫租：$25,000（呎租：$62.5）

單位提供：利嘉閣（93545082）

作者：馮嘉莉

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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