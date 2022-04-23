收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 利奧坊‧曦岸於今年3月起陸續入伙，本刊記者早前與工程監督師鍾智剛（鍾Sir）一同驗收了位於1座的一個實用面積259呎的1房單位。 單位的得分相當高，不少評分細項更獲滿分。惟鍾Sir表示，單位有些設計上的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 今日 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 利奧坊‧曦岸光猛開揚 今日 利奧坊‧曦岸光猛開揚 你可能感興趣 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 今日 01:00 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 利奧坊‧曦岸光猛開揚 今日 01:00 利奧坊‧曦岸光猛開揚 最新專欄文章 更多 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 今日 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 利奧坊‧曦岸光猛開揚 今日 利奧坊‧曦岸光猛開揚 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 2022/04/15 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 2022/04/15 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 2022/04/15 日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 驗樓