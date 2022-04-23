收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】

利奧坊‧曦岸於今年3月起陸續入伙，本刊記者早前與工程監督師鍾智剛（鍾Sir）一同驗收了位於1座的一個實用面積259呎的1房單位。

單位的得分相當高，不少評分細項更獲滿分。惟鍾Sir表示，單位有些設計上的

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