利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起

由恒基發展而成的利奧坊‧曦岸位於大角咀，設有2座並呈L形布局，共提供488伙。物業自今年3月以來已陸續入伙，截止4月18日累錄約20宗租務成交，現時約有87個租盤，開放式戶型月租由$1.1萬起。

利奧坊

...