利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 由恒基發展而成的利奧坊‧曦岸位於大角咀，設有2座並呈L形布局，共提供488伙。物業自今年3月以來已陸續入伙，截止4月18日累錄約20宗租務成交，現時約有87個租盤，開放式戶型月租由$1.1萬起。 利奧坊 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 利奧坊‧曦岸光猛開揚 今日 利奧坊‧曦岸光猛開揚 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 今日 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 你可能感興趣 利奧坊‧曦岸光猛開揚 今日 01:00 利奧坊‧曦岸光猛開揚 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 今日 01:00 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 最新專欄文章 更多 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 今日 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 利奧坊‧曦岸光猛開揚 今日 利奧坊‧曦岸光猛開揚 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 2022/04/15 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 2022/04/15 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 2022/04/15 日出康城GRAND MONTARA 實用長廳 中原地產 利奧坊‧曦岸 大角咀