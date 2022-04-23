藍雪櫃送你所想 取你所需 為低收入家庭送暖 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 對於露宿者、低收入家庭，雪櫃屬於奢侈品，「打開雪櫃，再關上雪櫃」的簡單動作，竟是難得的體驗。第五波疫情之下，百業蕭條，政府最新公布失業率升至5%，對於低收入家庭或露宿者，普通一個口罩、罐頭，亦未必有能 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群 2022/04/15 「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群 HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化 2022/04/09 HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化 兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 2022/04/02 兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境 2022/03/26 李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境 蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 2022/03/05 蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 慈善基金 義工