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藍雪櫃送你所想 取你所需 為低收入家庭送暖

置業家居 2022/04/23

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對於露宿者、低收入家庭，雪櫃屬於奢侈品，「打開雪櫃，再關上雪櫃」的簡單動作，竟是難得的體驗。第五波疫情之下，百業蕭條，政府最新公布失業率升至5%，對於低收入家庭或露宿者，普通一個口罩、罐頭，亦未必有能

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欄名 : 地區‧人‧情

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