資助房屋終於可揀H按

由於H按利率長期低於P按，本地新批銀行按揭中，逾9成為H按。但過去房委會出售的資助房屋，業主只可用P按供樓，按息往往比H按高逾1厘。直到最近，房委會的政策才轉向，料年底前，各類資助房屋的業主可申請H按。

目前出售的資助房屋，業主只可申請「最優惠貸款利率按揭」（P按），房委會最新文件顯示，考慮到「同業拆息按揭」（H按）為市場最普遍的按揭計劃，同時因應公眾要求，因此建議房委會貸款保證應涵蓋「同業拆息」。房委會向參與資助房屋按揭的財務機構發信，容許在P按之外，同時提供H按。而且所有參與機構均可向資助出售單位的現有按揭人、現有業主和一手市場及第二市場的新買家提供H按。暫定推行日期為今年11月1日。

如果現有居屋業主轉按不套現，應可相關銀行準備妥當後，在年底申請將現有P按轉為H按。參考近日一個月同業拆息約0.19厘，新批私樓按揭利率約H+1.4厘，如居屋H按條件接近，如果現時已可轉按，按息約1.6厘，相對於一般P按利率約2.5厘，足足低了0.9厘，估計新政策會觸發大量居屋業主申請轉按。

按揭餘額少於$100萬 業主未必受惠

不過要留意，房委會統計現有各類資助房屋按揭約78,800宗，未償還金額$970億；平常每個月銀行按揭申請約1萬宗，突然出然大量轉按申請，銀行未必可以在短時間處理。其次，現存資助房屋按揭每宗未償還金額平均只有約$123萬。估計相當一部分未供滿的居屋業主，樓債可能不足$100萬。資助房屋按揭一般情況下不可加按，雖然各家銀行沒有白紙黑字列明按揭申請貸款的下限，但操作上如借款不足$100萬，銀行職員處理申請的已欠積極，估計部分樓債較低的居屋業主，可能難以由P按轉H按。

最後是時機問題，過去十多年，H按利率長期低於P按，但今年因美國進入加息期，一般估計港元拆息會先行上升、反而最優惠利率可能升幅有限，估計今年由P按轉H按，借款人未必可即時享受到按息下跌的好處。

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▲ 過去房委會出售的資助房屋，業主只可用P按供樓；最近房委會的政策轉向，料年底前各類資助房屋的業主可申請H按。