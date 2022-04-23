琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起

珠海橫琴金融島為粵港澳深度合作區，臨海而建，地段矜罕，當中屬地標之一的華發橫琴國際金融中心，以339米樓高，位列灣區西岸第一高樓，除了集商業、甲級寫字樓外，另備有「雲端」式高層住宅，名為IFC琴澳灣1

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