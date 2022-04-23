琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 珠海橫琴金融島為粵港澳深度合作區，臨海而建，地段矜罕，當中屬地標之一的華發橫琴國際金融中心，以339米樓高，位列灣區西岸第一高樓，除了集商業、甲級寫字樓外，另備有「雲端」式高層住宅，名為IFC琴澳灣1 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 2022/04/15 鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 2022/04/02 招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 2022/03/05 平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 2022/02/19 華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起 2022/02/12 佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起