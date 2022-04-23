墨爾本STH BNK by Beulah綜合式發展 配套齊備 1房$308.6萬入場 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 澳洲墨爾本經濟及生活配套俱佳，成為不少港人移民的落腳點。是次介紹的綜合發展項目STH BNK by Beulah，坐落於鄰近CBD的Southbank區，由兩幢高度綠化的螺旋形大廈組成，當中住宅部分設 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所 2022/04/15 多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所 倫敦Goodluck Hope前臨泰晤士河 配套完善 首期$22萬起 2022/04/09 倫敦Goodluck Hope前臨泰晤士河 配套完善 首期$22萬起 【加拿大物業】樓價兩年升50% 加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓 2022/04/08 【加拿大物業】樓價兩年升50% 加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓 倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧 2022/04/02 倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧 新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起 2022/03/26 新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起 澳洲 墨爾本 海外物業 移民 澳元