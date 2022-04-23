墨爾本STH BNK by Beulah綜合式發展 配套齊備 1房$308.6萬入場

澳洲墨爾本經濟及生活配套俱佳，成為不少港人移民的落腳點。是次介紹的綜合發展項目STH BNK by Beulah，坐落於鄰近CBD的Southbank區，由兩幢高度綠化的螺旋形大廈組成，當中住宅部分設

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