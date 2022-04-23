3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒

【年度推介】由香港理工大學開發的抗病毒3D打印樹脂，可在10分鐘內消滅90%以上病毒（包括COVID-19冠狀病毒），並在20分鐘內殺死表面所有病毒和細菌。由理大紡織及製衣學院副教授羅關宇博士領導的科

...