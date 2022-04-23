港版熱敏變色智能窗 法國特色百葉窗亦獲獎

【歷年推介】推介一︰香港城市大學 智能窗透明變磨砂

去年，由香港城市大學能源及環境學院助理教授曹之胤領導的科研隊團，憑熱敏變色智能隔熱窗，首度在日內亞國際發明展奪金。它是一種節能、低成本而且擁有高冷卻力

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