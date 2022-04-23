港版熱敏變色智能窗 法國特色百葉窗亦獲獎 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 【歷年推介】推介一︰香港城市大學 智能窗透明變磨砂 去年，由香港城市大學能源及環境學院助理教授曹之胤領導的科研隊團，憑熱敏變色智能隔熱窗，首度在日內亞國際發明展奪金。它是一種節能、低成本而且擁有高冷卻力 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 日內瓦國際發明展2022 創科優化生活 今日 日內瓦國際發明展2022 創科優化生活 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 今日 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 你可能感興趣 日內瓦國際發明展2022 創科優化生活 今日 01:00 日內瓦國際發明展2022 創科優化生活 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 今日 01:00 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 最新專欄文章 更多 日內瓦國際發明展2022 創科優化生活 今日 日內瓦國際發明展2022 創科優化生活 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 今日 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 健身單車 在家運動新潮流 2022/04/15 健身單車 在家運動新潮流 【推介二】玻璃健身單車Fuoripista 意大利限量生產 2022/04/15 【推介二】玻璃健身單車Fuoripista 意大利限量生產 【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動 2022/04/15 【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動 家具 建材 節能減排 意大利 德國 可持續發展 歐元 香港城市大學