日內瓦國際發明展2022 創科優化生活 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 日內瓦國際發明展2022，再度以網上形式進行。由香港理工大學紡織及製衣學院研發的抗病毒3D打印樹脂，已陸續製成門把、扶手、電梯按鈕及盲人點字標示板等，未來將進一步融入社區。此外，歷屆獲表揚的家居設備， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 今日 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 港版熱敏變色智能窗 法國特色百葉窗亦獲獎 今日 港版熱敏變色智能窗 法國特色百葉窗亦獲獎 你可能感興趣 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 今日 01:00 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 港版熱敏變色智能窗 法國特色百葉窗亦獲獎 今日 01:00 港版熱敏變色智能窗 法國特色百葉窗亦獲獎 最新專欄文章 更多 港版熱敏變色智能窗 法國特色百葉窗亦獲獎 今日 港版熱敏變色智能窗 法國特色百葉窗亦獲獎 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 今日 3D打印抗菌樹脂 10分鐘殺滅新冠病毒 健身單車 在家運動新潮流 2022/04/15 健身單車 在家運動新潮流 【推介二】玻璃健身單車Fuoripista 意大利限量生產 2022/04/15 【推介二】玻璃健身單車Fuoripista 意大利限量生產 【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動 2022/04/15 【推介一】健身單車椅Chairbike 透氣椅背工作同時運動 日內瓦 展覽 香港城市大學 3D打印 疫情