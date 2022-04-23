日內瓦國際發明展2022 創科優化生活

日內瓦國際發明展2022，再度以網上形式進行。由香港理工大學紡織及製衣學院研發的抗病毒3D打印樹脂，已陸續製成門把、扶手、電梯按鈕及盲人點字標示板等，未來將進一步融入社區。此外，歷屆獲表揚的家居設備，

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