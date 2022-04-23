Indigo Living限定店進駐數碼港商場 優惠價入手心儀家品

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著名家具品牌Indigo Living由即日起為期六個月，於數碼港商場首度推出大規模的期間限定店。限定店比鄰Indigo Living數碼港店，佔地達10,000平方呎，囊括各式家具及裝飾陳設，以及一

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欄名 : 家居新知

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