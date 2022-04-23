IKEA推出全新空氣清新機 設計與家具二合一 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 近年家居衞生成為生活中不可或缺的一部分，當中空氣是影響居住舒適度的重要因素之一。IKEA最新推出STARKVIND空氣清新機系列，首次把傢俬結合家電，兼備實用性及靈活度，十分適合細小家居。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Indigo Living限定店進駐數碼港商場 優惠價入手心儀家品 今日 Indigo Living限定店進駐數碼港商場 優惠價入手心儀家品 比利時嬰幼兒品牌CHILDHOME登陸香港 首推多階段成長高腳餐椅 2022/04/15 比利時嬰幼兒品牌CHILDHOME登陸香港 首推多階段成長高腳餐椅 iCAR殺菌淨化器 全球最細可用1萬小時 2022/04/02 iCAR殺菌淨化器 全球最細可用1萬小時 Vespa防污廚櫃 結合吧枱與酒櫃功能 2022/04/02 Vespa防污廚櫃 結合吧枱與酒櫃功能 Francfranc春夏系列 遊歷不思議之美 2022/04/02 Francfranc春夏系列 遊歷不思議之美 消費資訊 IKEA 家具 設計