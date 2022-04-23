豐樂圍最後倒數 魚塘邊境散策路綫

到天水圍一帶郊遊，濕地公園及南生圍為人熟悉，位於兩者之間的豐樂圍，就較少人知道。這片后海灣濕地魚塘最近因地產商發展項目上訴得直，很大可能即將發展成豪宅，趁推土機未來到前，一訪這個仍保留原始魚塘景觀的後

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