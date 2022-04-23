KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動

「泰」耐無去泰國旅行，相信大家也很掛念當地景點和美食。KKday聯乘泰國政府旅遊局香港辦事處（泰旅局），介紹泰國第一手最新資訊、特色景點及超抵買旅遊產品，並以7折推出泰國旅遊現金券，讓大家為泰國之旅作

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