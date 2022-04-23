KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 副刊版 2022/04/23 分享： 分享： 「泰」耐無去泰國旅行，相信大家也很掛念當地景點和美食。KKday聯乘泰國政府旅遊局香港辦事處（泰旅局），介紹泰國第一手最新資訊、特色景點及超抵買旅遊產品，並以7折推出泰國旅遊現金券，讓大家為泰國之旅作 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 2022/03/29 首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 2022/03/26 日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 2022/03/05 文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 2022/03/01 KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 2022/02/26 泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 泰國 旅遊資訊 著數優惠