SAVVY推出新菜單 味遊世界各地 副刊版 2022/04/23 分享： 分享： 本周四放寬晚市堂食，不少餐廳都特意推出新菜式，吸引新知舊雨來捧場，位於尖沙咀的SAVVY亦有全新餐單，包括一系列中西及亞洲美食，帶大家味遊世界各地，重拾晚膳的滋味。 今次的新菜式是由餐廳總廚吳冠龍負責設 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 2022/04/22 戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 日式超夢幻粉紅咖喱蛋包飯 限定登場 2022/04/22 日式超夢幻粉紅咖喱蛋包飯 限定登場 天際100重開優惠 快閃驚喜$11門票及生日免費入場 2022/04/21 天際100重開優惠 快閃驚喜$11門票及生日免費入場 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 2022/04/20 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 2022/04/20 戲院重開 北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 酒店 設計 餐廳 美食 新加坡 亞洲 菜式 尖沙咀 印度 魚