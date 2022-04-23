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SAVVY推出新菜單 味遊世界各地

副刊版 2022/04/23

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本周四放寬晚市堂食，不少餐廳都特意推出新菜式，吸引新知舊雨來捧場，位於尖沙咀的SAVVY亦有全新餐單，包括一系列中西及亞洲美食，帶大家味遊世界各地，重拾晚膳的滋味。

今次的新菜式是由餐廳總廚吳冠龍負責設

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欄名 : 新鮮熱辣

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