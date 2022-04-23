錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 由信置、嘉華及中國海外合作發展的錦上路站柏瓏I，於本周三（20日）公布項目首張價單，涉及168伙，折實價由$607.99萬起，並於周五（22日）起收票。 柏瓏I價單1號推出168伙，以2房戶佔98伙最多 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 今日 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 今日 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 今日 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 今日 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 今日 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 你可能感興趣 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 今日 01:00 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 今日 01:00 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 今日 01:00 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 最新專欄文章 更多 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 今日 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 今日 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 今日 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 今日 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 今日 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 一手市場