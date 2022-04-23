錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起

由信置、嘉華及中國海外合作發展的錦上路站柏瓏I，於本周三（20日）公布項目首張價單，涉及168伙，折實價由$607.99萬起，並於周五（22日）起收票。

柏瓏I價單1號推出168伙，以2房戶佔98伙最多

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