旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 由恒基發展的旺角利奧坊‧壹隅，於本周內先後開放示範單位及開價，首張價單先推123伙，當中100伙為1房戶，佔超過8成；開放式及2房戶分別有14伙及9伙。價單定價介乎$531.4萬至$965.3萬，呎價 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 今日 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 今日 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 今日 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 今日 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 今日 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 你可能感興趣 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 今日 01:00 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 今日 01:00 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 今日 01:00 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 最新專欄文章 更多 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 今日 復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 今日 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 今日 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 今日 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 今日 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 一手市場