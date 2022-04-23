旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起

由恒基發展的旺角利奧坊‧壹隅，於本周內先後開放示範單位及開價，首張價單先推123伙，當中100伙為1房戶，佔超過8成；開放式及2房戶分別有14伙及9伙。價單定價介乎$531.4萬至$965.3萬，呎價

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