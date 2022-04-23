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復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場

置業家居 2022/04/23

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疫情漸退，各大發展商亦乘勢推售新盤。繼啟德MONACO MARINE後，過去10日內亦有至少6個全新盤上載樓書或開價趕推售，總供應逾2,600伙，新盤大戰可謂一觸即發！

新盤市場開始回復正常，當中由會德

...

欄名 : 封面故事

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