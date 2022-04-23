復常之路 新盤戰一觸即發 全面搶攻市場 置業家居 2022/04/23 分享： 分享： 疫情漸退，各大發展商亦乘勢推售新盤。繼啟德MONACO MARINE後，過去10日內亦有至少6個全新盤上載樓書或開價趕推售，總供應逾2,600伙，新盤大戰可謂一觸即發！ 新盤市場開始回復正常，當中由會德 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 今日 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 今日 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 今日 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 今日 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 今日 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 你可能感興趣 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 今日 01:00 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 今日 01:00 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 今日 01:00 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 最新專欄文章 更多 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 今日 長沙灣映築 下周開售114伙 折實價$689.98萬起 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 今日 啟德THE HENLEY Ⅱ 樓花期僅2個月 1房折實$873.8萬起 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 今日 旺角利奧坊‧壹隅 首批1房逾8成 折實價$499.52萬起 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 今日 錦上路站柏瓏I首推168伙 折實價$607.99萬起 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 今日 5全新盤各具賣點 無懼同期競爭 銷售安排 換樓盤 一手市場 MONACO MARINE THE HENLEY II 瓏珀山2期