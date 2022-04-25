上海以外的朋友，有些表示好奇，為何深圳、西安都在相對短時間內強硬封城就清零，但上海不能。除了人口基數大、這波病毒變種傳播更快等原因，也確實有城市性格的原因，「上海怎會變成這樣啊？」這是許多人的提問，也揭示了上海人一般對生活的認知跟其他城市不一樣。

原以為只封五、六天，但封到半個月之後，還是看不到盡頭。小區內甫發現再有陽性，又得再加封。不斷做核酸，過程反而聚眾引來更多感染。

大家確是抗疫疲勞了，並以實際經驗歸納出，覺得代價太大，心想不能這樣下去啊，怨懟之聲四起。

坊間當然有陰謀論說成是中央與地方的爭權，地道的上海人，很多也覺得自從中央小組介入後，更強硬的清零政策不像是上海當地領導的決定（譬如本來在家隔離還有些少彈性，現在卻要破門拉人）。這些傳言當然難以證實，但看到普通百姓受苦情況愈趨嚴重，大家對檢核酸仍有否作用？住進方艙是否有需要？這種策略有否效益？這些問題就有了新的判斷。

因為現在普遍存在的狀況是：驗出陽性的人，不能即時進方艙，過了好幾天都變陰了，才拉進去，而進去後也沒甚麼治療。最受批評的，是九十多歲老人家也被強行破門拉走，去到臨時地點等待入住，深夜連被鋪都沒有。

今天看到，叫人淚目的，是一位年輕人貼出鄰居老阿姨給他的手寫紙條。事緣老人家不懂網購或參加團購，只能拜託年輕人順手幫購些青菜。她為自己付現金而抱歉，用的是秀麗書法與舊式信箋。上海的優雅正在消亡。