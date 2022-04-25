防疫措施放寬，晚市重開，減磅戰友們都急不及待預約餐廳，紛紛外出晚飯。

上周與Vicky會面時，她便問到有甚麼餐廳好介紹：「期待已久的晚市終於重開，我要預約好吃的餐廳跟老公撑枱腳，我們最愛吃中菜，請問有甚麼健康的建議？」

「不妨考慮吃上海菜吧！」我回應道。

Vicky好奇地問：「上海菜不是比較肥膩嗎？小籠包都可以吃？」

「小籠包的確屬高脂肪食物，因為包中肉餡都用上肥豬肉一同攪拌，有些餐廳甚至會放入一小塊豬皮凍，這就是小籠包肉汁的來源，因此，一件小籠包的熱量足足一百卡！」我頓了一頓，續說：「不過，雖然小籠包高脂肪，但並不代表所有上海菜式都是肥膩的，減肥期間必須控制油份攝取，可考慮一下花素蒸餃。」

Vicky說：「花素蒸餃是我老公的最愛！上海菜還有甚麼適合減磅戰友的好選擇呢？」

我再建議：「相比起炒粉麵，例如：上海粗炒、雪菜肉絲炒年糕及瑤柱蛋白炒飯，點選嫩雞煨麵、雪菜肉絲湯麵或三鮮湯年糕，都是低脂健康的好選擇。至於肉類方面，可以考慮花雕醉雞、五香牛腱、糖心燻蛋和涼拌皮蛋豆腐。另外，再加上一客金銀蛋浸時蔬或上湯火腿浸津白，豐富又營養均衡！」

Vicky喜滋滋地說道：「原來上海菜也有這麼多選擇！有你的健康之選，這個星期就放心跟老公去上海菜館撑枱腳了！」