感受日本春日浪漫 帝京酒店全新櫻花自助晚餐 副刊版 2022/04/25 分享： 分享： 疫情下，大家未能到日本親賞一期一會的日本櫻花，其實在香港也可「嘗」到，帝京酒店花月庭推出全新的「桵の美味．盛宴綻放自助晚餐」，有多款以櫻花入饌的美食，於春意盎然季節期間，滿足大家的賞櫻慾望之餘，也令人 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 SAVVY推出新菜單 味遊世界各地 2022/04/23 SAVVY推出新菜單 味遊世界各地 戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 2022/04/22 戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 日式超夢幻粉紅咖喱蛋包飯 限定登場 2022/04/22 日式超夢幻粉紅咖喱蛋包飯 限定登場 天際100重開優惠 快閃驚喜$11門票及生日免費入場 2022/04/21 天際100重開優惠 快閃驚喜$11門票及生日免費入場 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 2022/04/20 灣仔四川餐廳推全新美食 香辣火鍋＋點心放題 疫情 香港 日本 酒店 餐廳 美食 菜式 魚 蛋 旺角