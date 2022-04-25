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感受日本春日浪漫 帝京酒店全新櫻花自助晚餐

副刊版 2022/04/25

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疫情下，大家未能到日本親賞一期一會的日本櫻花，其實在香港也可「嘗」到，帝京酒店花月庭推出全新的「桵の美味．盛宴綻放自助晚餐」，有多款以櫻花入饌的美食，於春意盎然季節期間，滿足大家的賞櫻慾望之餘，也令人

...

欄名 : 新鮮熱辣

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