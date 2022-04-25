MOS Burger推出全新極上照燒牛肉漢堡 副刊版 2022/04/25 分享： 分享： MOS Burger最新推出期間限定的「極上照燒牛肉漢堡」（$31起），以日式照燒料理的烹調方法製作，漢堡內加入了多款特色醬汁，鬆軟牛肉餅塗上味道濃郁赤味噌、淡香白味噌及日式醬油混合而成的特製照燒醬； ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : News 最新專欄文章 更多 環保理念Telmont香檳登場 2022/04/22 環保理念Telmont香檳登場 認知障礙症與睡眠的關係 2022/04/15 認知障礙症與睡眠的關係 FORTNUM & MASON推出復活節禮物籃 2022/04/15 FORTNUM & MASON推出復活節禮物籃 抗疫有face面罩設計比賽 2022/04/12 抗疫有face面罩設計比賽 可口可樂STARLIGHT限量版登陸香港 2022/04/11 可口可樂STARLIGHT限量版登陸香港 蛋 牛肉 北海道 漢堡 牛 Cafe 芝士 MOS Burger