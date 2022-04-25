MOS Burger推出全新極上照燒牛肉漢堡

MOS Burger最新推出期間限定的「極上照燒牛肉漢堡」（$31起），以日式照燒料理的烹調方法製作，漢堡內加入了多款特色醬汁，鬆軟牛肉餅塗上味道濃郁赤味噌、淡香白味噌及日式醬油混合而成的特製照燒醬；

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